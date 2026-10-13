United Rentals Aktie

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WKN: 911443 / ISIN: US9113631090

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Rentabler United Rentals-Einstieg? 13.10.2026 16:03:59

S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen United Rentals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das United Rentals-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die United Rentals-Anteile bei 339,45 USD. Bei einem United Rentals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,295 United Rentals-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Rentals-Papiers auf 1 056,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 311,36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 211,36 Prozent zugenommen.

Der United Rentals-Wert an der Börse wurde auf 65,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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