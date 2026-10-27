United Rentals Aktie
WKN: 911443 / ISIN: US9113631090
|Rentable United Rentals-Investition?
|
27.10.2026 16:04:15
S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die United Rentals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Rentals-Papiers betrug an diesem Tag 900,34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,107 United Rentals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Rentals-Papiers auf 1 121,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 460,85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,61 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete United Rentals eine Marktkapitalisierung von 69,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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