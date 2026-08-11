S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Rentals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in United Rentals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der United Rentals-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 488,20 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,205 United Rentals-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 233,00 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Anteils am 10.08.2026 auf 1 137,52 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 133,00 Prozent angezogen.

United Rentals war somit zuletzt am Markt 72,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at