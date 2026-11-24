Bei einem frühen Investment in United Rentals-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.11.2025 wurde das United Rentals-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das United Rentals-Papier bei 811,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das United Rentals-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,123 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 128,32 USD, da sich der Wert eines United Rentals-Papiers am 23.11.2026 auf 1 040,70 USD belief. Mit einer Performance von +28,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

United Rentals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at