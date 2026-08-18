S&P 500-Titel United Rentals-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Rentals von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.08.2021 wurde das United Rentals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das United Rentals-Papier bei 340,16 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Rentals-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2,940 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Rentals-Papiers auf 1 164,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 424,33 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 242,43 Prozent gesteigert.

Alle United Rentals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 71,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at