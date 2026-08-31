Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|Universal Health Services-Anlage
|
31.08.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Universal Health Services von vor 5 Jahren eingefahren
Universal Health Services-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 155,76 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,642 Universal Health Services-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2026 auf 171,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,21 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,21 Prozent gesteigert.
Universal Health Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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