Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|Profitable Universal Health Services-Investition?
|
16.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Universal Health Services-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Universal Health Services-Papier statt. Der Schlusskurs des Universal Health Services-Papiers betrug an diesem Tag 134,45 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Universal Health Services-Papier investiert hätte, hätte er nun 74,377 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 194,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 434,36 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44,34 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Universal Health Services eine Marktkapitalisierung von 11,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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