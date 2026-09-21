S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Universal Health Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Universal Health Services-Aktie Investoren gebracht.

Am 21.09.2023 wurde das Universal Health Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 126,61 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Universal Health Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,790 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 176,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 139,55 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 139,55 USD, was einer positiven Performance von 39,55 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Universal Health Services bezifferte sich zuletzt auf 10,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at