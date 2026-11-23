So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Universal Health Services-Aktie Investoren gebracht.

Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,95 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,770 Universal Health Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 138,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,08 Prozent zugenommen.

Der Universal Health Services-Wert an der Börse wurde auf 10,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at