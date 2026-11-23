Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|Universal Health Services-Investment
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Universal Health Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Die Universal Health Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,95 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,770 Universal Health Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 138,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 179,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 38,08 Prozent zugenommen.
Der Universal Health Services-Wert an der Börse wurde auf 10,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Health Services Inc.
Analysen zu Universal Health Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Health Services Inc.
|165,00
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt kräftig zu -- DAX verbucht deutliche Gewinne -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich wenig bewegt
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.