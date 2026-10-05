Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|Profitable Universal Health Services-Investition?
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Health Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde die Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Universal Health Services-Anteile bei 120,08 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hat, hat nun 83,278 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 175,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 633,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 46,34 Prozent gesteigert.
Alle Universal Health Services-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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