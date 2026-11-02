Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|Universal Health Services-Anlage im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Universal Health Services-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 02.11.2016 wurde die Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 120,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Universal Health Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,827 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.10.2026 auf 176,05 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,62 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 145,62 USD entspricht einer Performance von +45,62 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Universal Health Services eine Börsenbewertung in Höhe von 10,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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