Universal Health Services Aktie
WKN: 866462 / ISIN: US9139031002
|Universal Health Services-Investmentbeispiel
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12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Universal Health Services von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Universal Health Services-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 196,11 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Universal Health Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,510 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 90,43 USD, da sich der Wert eines Universal Health Services-Anteils am 09.10.2026 auf 177,35 USD belief. Mit einer Performance von -9,57 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Universal Health Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,42 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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