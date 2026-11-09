Universal Health Services Aktie

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WKN: 866462 / ISIN: US9139031002

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Investmentbeispiel 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Universal Health Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Universal Health Services-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Universal Health Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Universal Health Services-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 229,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,362 Universal Health Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 195,50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 852,86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,71 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Universal Health Services eine Marktkapitalisierung von 11,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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