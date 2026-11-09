Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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Frühe Anlage 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unum Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Unum Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Unum Group-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 39,35 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Unum Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 25,413 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 76,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 950,44 USD wert. Mit einer Performance von +95,04 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Unum Group einen Börsenwert von 11,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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