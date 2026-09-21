Unum Group Aktie

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WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064

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Unum Group-Investmentbeispiel 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unum Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Unum Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 21.09.2025 wurde das Unum Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Unum Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Unum Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,312 Unum Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,90 USD, da sich der Wert eines Unum Group-Papiers am 18.09.2026 auf 95,19 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 124,90 USD, was einer positiven Performance von 24,90 Prozent entspricht.

Der Unum Group-Wert an der Börse wurde auf 15,06 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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