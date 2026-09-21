Unum Group Aktie
WKN: 872055 / ISIN: US91529Y1064
|Unum Group-Investmentbeispiel
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Unum Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 21.09.2025 wurde das Unum Group-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Unum Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 76,21 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Unum Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,312 Unum Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,90 USD, da sich der Wert eines Unum Group-Papiers am 18.09.2026 auf 95,19 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 124,90 USD, was einer positiven Performance von 24,90 Prozent entspricht.
Der Unum Group-Wert an der Börse wurde auf 15,06 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Unum Group
Analysen zu Unum Group
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Unum Group
|82,40
|-0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX fester -- DAX leitet Erholungskurs ein -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigt sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnet ebenfalls Stabilisierungstendenzen. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.