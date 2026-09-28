S&P 500-Titel Unum Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unum Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Unum Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Unum Group-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49,90 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 20,040 Unum Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Unum Group-Aktie auf 92,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 845,49 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84,55 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Unum Group belief sich zuletzt auf 14,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at