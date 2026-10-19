U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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US Bancorp-Investition im Blick 19.10.2026 16:03:44

S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in US Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die US Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit US Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das US Bancorp-Papier bei 43,58 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,946 US Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 58,73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 347,64 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 34,76 Prozent gleich.

Alle US Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 91,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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