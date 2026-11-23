Vor Jahren in US Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.11.2025 wurden US Bancorp-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen US Bancorp-Anteile letztlich bei 47,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,093 US Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,31 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Anteils am 20.11.2026 auf 56,05 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 17,31 Prozent.

US Bancorp wurde am Markt mit 86,73 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at