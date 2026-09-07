U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|US Bancorp-Anlage
|
07.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
US Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die US Bancorp-Aktie an diesem Tag bei 35,63 USD. Bei einem US Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28,066 US Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 778,56 USD, da sich der Wert eines US Bancorp-Anteils am 04.09.2026 auf 63,37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 77,86 Prozent.
Der Börsenwert von US Bancorp belief sich zuletzt auf 98,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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