U.S. Bancorp Aktie

U.S. Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917523 / ISIN: US9029733048

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US Bancorp-Anlage im Blick 14.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in US Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden US Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,91 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die US Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 178,859 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 11 239,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,39 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für US Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 97,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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