U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|US Bancorp-Anlage im Blick
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein US Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden US Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55,91 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die US Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 178,859 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.09.2026 11 239,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,39 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für US Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 97,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu U.S. Bancorp
Analysen zu U.S. Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|U.S. Bancorp
|54,00
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. An den US-Börsen halten sich die Anleger zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.