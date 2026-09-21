U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|Rentable US Bancorp-Investition?
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in US Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die US Bancorp-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die US Bancorp-Anteile bei 43,26 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die US Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 2,312 US Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen US Bancorp-Anteile wären am 18.09.2026 138,83 USD wert, da der Schlussstand 60,06 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,83 Prozent gesteigert.
US Bancorp wurde am Markt mit 93,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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