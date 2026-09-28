U.S. Bancorp Aktie
WKN: 917523 / ISIN: US9029733048
|Rentables US Bancorp-Investment?
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel US Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in US Bancorp von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem US Bancorp-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die US Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 20,227 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 200,04 USD, da sich der Wert einer US Bancorp-Aktie am 25.09.2026 auf 59,33 USD belief. Mit einer Performance von +20,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete US Bancorp eine Marktkapitalisierung von 92,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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