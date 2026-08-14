S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Valero Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Valero Energy-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 54,33 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Valero Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,406 Valero Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 311,80 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 13.08.2026 auf 342,92 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 531,18 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Valero Energy belief sich zuletzt auf 95,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at