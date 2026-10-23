S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Valero Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Valero Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Valero Energy-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Valero Energy-Anteile bei 130,73 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 76,494 Valero Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 32 607,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 426,28 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 32 607,66 USD, was einer positiven Performance von 226,08 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Valero Energy einen Börsenwert von 125,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at