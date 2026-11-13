Valero Energy Aktie

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WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001

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Valero Energy-Investment im Blick 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Valero Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Valero Energy eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Valero Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 175,78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Valero Energy-Aktie investierten, hätten nun 56,889 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 330,64 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Papiers am 12.11.2026 auf 374,95 USD belief. Mit einer Performance von +113,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Valero Energy zuletzt 101,40 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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