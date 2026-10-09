Valero Energy Aktie

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WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001

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Langfristige Anlage 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valero Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Valero Energy-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 09.10.2016 wurde das Valero Energy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 54,27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,843 Valero Energy-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 817,76 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Papiers am 08.10.2026 auf 443,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 717,76 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Valero Energy eine Marktkapitalisierung von 121,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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