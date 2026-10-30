S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valero Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Valero Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Valero Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,33 USD. Bei einem Valero Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,293 Valero Energy-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 497,31 USD, da sich der Wert eines Valero Energy-Anteils am 29.10.2026 auf 384,57 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +397,31 Prozent.

Alle Valero Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 106,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at