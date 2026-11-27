Valero Energy Aktie
WKN: 908683 / ISIN: US91913Y1001
|Performance unter der Lupe
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Valero Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Valero Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 68,01 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,704 Valero Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (323,00 USD), wäre die Investition nun 4 749,30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 374,93 Prozent.
Valero Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 89,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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