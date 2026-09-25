S&P 500-Titel Valero Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Valero Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Valero Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Valero Energy-Papier an diesem Tag 146,54 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Valero Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,824 Valero Energy-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Valero Energy-Aktie auf 382,86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 612,67 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 161,27 Prozent vermehrt.

Valero Energy wurde am Markt mit 108,35 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at