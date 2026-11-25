Vor Jahren in Ventas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ventas-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ventas-Papier bei 60,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 166,003 Ventas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 470,45 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 470,45 USD entspricht einer Performance von +44,70 Prozent.

Alle Ventas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at