Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Lukratives Ventas-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ventas von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Ventas-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ventas-Papier bei 60,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 166,003 Ventas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 87,17 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 470,45 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 14 470,45 USD entspricht einer Performance von +44,70 Prozent.
Alle Ventas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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