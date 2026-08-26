Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Ventas-Investition im Blick
|
26.08.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Ventas-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Ventas-Papiers betrug an diesem Tag 54,54 USD. Bei einem Ventas-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,335 Ventas-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 93,83 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 720,39 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 72,04 Prozent erhöht.
Ventas markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 47,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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