S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ventas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Ventas-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Ventas-Anteile an diesem Tag bei 68,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ventas-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,524 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 188,96 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 06.10.2026 auf 81,86 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 18,90 Prozent gleich.

Am Markt war Ventas jüngst 41,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at