S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ventas von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ventas-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Ventas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 66,80 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 14,970 Ventas-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 83,34 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 247,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Ventas belief sich zuletzt auf 42,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at