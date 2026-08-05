Ventas Aktie
WKN: 878380 / ISIN: US92276F1003
|Lukrative Ventas-Anlage?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Ventas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ventas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das Ventas-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ventas-Anteile an diesem Tag 72,73 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,749 Ventas-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 249,14 USD, da sich der Wert einer Ventas-Aktie am 04.08.2026 auf 90,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +24,91 Prozent.
Ventas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 46,61 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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