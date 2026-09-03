S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Verisk Analytics A-Einstiegs gewesen.

Am 03.09.2016 wurden Verisk Analytics A-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 83,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Verisk Analytics A-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,193 Verisk Analytics A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,43 USD, da sich der Wert eines Verisk Analytics A-Anteils am 02.09.2026 auf 188,16 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 124,43 Prozent gleich.

Alle Verisk Analytics A-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at