S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurde das Verisk Analytics A-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Verisk Analytics A-Papier bei 262,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,806 Verisk Analytics A-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 177,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 677,36 USD wert. Damit wäre die Investition 32,26 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Verisk Analytics A zuletzt 22,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at