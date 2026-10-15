Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Profitable Verisk Analytics A-Investition?
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verisk Analytics A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Verisk Analytics A-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,404 Verisk Analytics A-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 180,58 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,93 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,07 Prozent eingebüßt.
Verisk Analytics A war somit zuletzt am Markt 23,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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