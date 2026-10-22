Verisk Analytic a Aktie

Verisk Analytic a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064

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Lohnende Verisk Analytics A-Anlage? 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Verisk Analytics A-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 22.10.2021 wurden Verisk Analytics A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 213,96 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,674 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.10.2026 auf 192,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 898,95 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,10 Prozent verkleinert.

Verisk Analytics A wurde am Markt mit 24,75 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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