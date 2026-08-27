Verisk Analytic a Aktie
WKN DE: A0YA2M / ISIN: US92345Y1064
|Lukrativer Verisk Analytics A-Einstieg?
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27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Verisk Analytics A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verisk Analytics A von vor 5 Jahren angefallen
Am 27.08.2021 wurde die Verisk Analytics A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Verisk Analytics A-Aktie an diesem Tag bei 199,52 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Verisk Analytics A-Aktie investierten, hätten nun 50,120 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.08.2026 9 416,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 187,87 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 9 416,10 USD, was einer negativen Performance von 5,84 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Verisk Analytics A belief sich zuletzt auf 24,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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