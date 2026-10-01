Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Profitables Verizon-Investment?
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Verizon-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Verizon-Papier bei 43,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,282 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 45,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,65 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,65 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Verizon belief sich jüngst auf 190,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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