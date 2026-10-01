Verizon Aktie

Verizon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitables Verizon-Investment? 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Verizon-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Verizon-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Verizon-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Verizon-Papier bei 43,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Verizon-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,282 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Verizon-Papiers auf 45,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,65 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 4,65 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Verizon belief sich jüngst auf 190,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Verizon Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verizon Inc. 40,76 -0,21% Verizon Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen