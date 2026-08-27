S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Verizon eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.08.2016 wurde das Verizon-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 52,07 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Verizon-Aktie investiert, befänden sich nun 19,205 Verizon-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 963,89 USD, da sich der Wert eines Verizon-Papiers am 26.08.2026 auf 50,19 USD belief. Damit wäre die Investition 3,61 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Verizon zuletzt 208,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at