Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|Profitable Verizon-Investition?
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Verizon-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Verizon-Anteile letztlich bei 52,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Verizon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190,259 Verizon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 8 850,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,49 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Verizon belief sich zuletzt auf 192,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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