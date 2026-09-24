S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verizon-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Verizon-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Verizon-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Verizon-Anteile letztlich bei 52,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Verizon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190,259 Verizon-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 8 850,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,52 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -11,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Verizon belief sich zuletzt auf 192,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at