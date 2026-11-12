Verizon Aktie

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WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044

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Profitable Verizon-Anlage? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Titel Verizon-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verizon von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Verizon eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Verizon-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,34 USD. Bei einem Verizon-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,911 Verizon-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Verizon-Aktie auf 46,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,03 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,97 Prozent.

Zuletzt verbuchte Verizon einen Börsenwert von 191,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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