S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Vertiv-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2025 wurde das Vertiv-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vertiv-Aktie an diesem Tag 179,05 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 5,585 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 194,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 084,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,47 Prozent.

Vertiv wurde am Markt mit 76,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at