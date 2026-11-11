Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Vertiv-Investmentbeispiel
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11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vertiv von vor einem Jahr eingefahren
Am 11.11.2025 wurde das Vertiv-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Vertiv-Aktie an diesem Tag 179,05 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Vertiv-Aktie investiert hat, hat nun 5,585 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 194,22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 084,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +8,47 Prozent.
Vertiv wurde am Markt mit 76,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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