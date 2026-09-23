Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Profitables Vertiv-Investment?
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23.09.2026 16:03:58
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vertiv-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 36,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,743 Vertiv-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 695,36 USD, da sich der Wert eines Vertiv-Papiers am 22.09.2026 auf 253,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 595,36 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Vertiv bezifferte sich zuletzt auf 96,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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