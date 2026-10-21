S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Vertiv-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Vertiv-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Vertiv-Papier bei 36,74 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,218 Vertiv-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Vertiv-Aktie auf 203,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 540,56 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 454,06 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Vertiv bezifferte sich zuletzt auf 79,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at