S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vertiv-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Vertiv-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Vertiv-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,70 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 389,105 Vertiv-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 208,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 81 151,75 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 711,52 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Vertiv belief sich jüngst auf 80,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at