Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
|Vertiv-Performance
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Vertiv-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vertiv von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden Vertiv-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Vertiv-Aktie an diesem Tag bei 27,35 USD. Bei einem Vertiv-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 365,631 Vertiv-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.08.2026 gerechnet (269,93 USD), wäre die Investition nun 98 694,70 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 886,95 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Vertiv einen Börsenwert von 101,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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