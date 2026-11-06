S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VF-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VF gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die VF-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die VF-Aktie bei 14,26 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 70,126 VF-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 424,96 USD, da sich der Wert einer VF-Aktie am 05.11.2026 auf 20,32 USD belief. Damit wäre die Investition 42,50 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von VF bezifferte sich zuletzt auf 8,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at