S&P 500-Titel VF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VF-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen VF-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 18.09.2023 wurde das VF-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17,33 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die VF-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,770 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der VF-Aktie auf 12,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74,61 USD wert. Das entspricht einem Minus von 25,39 Prozent.

Der VF-Wert an der Börse wurde auf 4,99 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at